Мужчина изнасиловал знакомую, угрожая острым предметом

В Магадане 47-летнего мужчину задержали за изнасилование с угрозой убийством. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК России по Магаданской области.

По версии следствия, преступление совершено вечером 10 октября в жилом доме на улице Речной. В квартире нетрезвый ранее судимый задержанный, угрожая убийством острым предметом и применяя физическую силу, совершил изнасилование 25-летней знакомой.

Подозреваемый задержан, следствие будет просить суд арестовать мужчину.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей наказание от 4 до 10 лет лишения свободы.