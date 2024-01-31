Среда, 31 января, 2024
На главнуюНовости мира

Мужчина избил подростка на улице в Москве

7info
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com
spot_img

Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения несовершеннолетнему телесных повреждений. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы. 

Вечером около одного из жилых домов на ул. Домостроительная мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего нанес ему еще несколько ударов в область головы.

По предварительным данным, здоровью несовершеннолетнего причинен тяжкий вред, мальчик госпитализирован.

Привлечение фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах