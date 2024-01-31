Мужчина избил подростка на улице в Москве

Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения несовершеннолетнему телесных повреждений. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы.

Вечером около одного из жилых домов на ул. Домостроительная мужчина подбежал к двум подросткам, ударил 17-летнего юношу, сбив его с ног, после чего нанес ему еще несколько ударов в область головы.

По предварительным данным, здоровью несовершеннолетнего причинен тяжкий вред, мальчик госпитализирован.

Привлечение фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.