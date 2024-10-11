Мужчина и женщина погибли на пожаре в Сасовском округе

В результате пожара в Сасовском округе Рязанской области погибли 30-летний мужчина и 55-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в жилом доме в селе Боковой Майдан поступило 11 октября в 18:42. На место происшествия выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В результате пожара одноэтажный деревянный дом уничтожен огнём. Два человека погибли. Ещё один мужчина, личность которого устанавливается, госпитализирован.