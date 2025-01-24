Мужчина и женщина погибли на пожаре в Рязани

В результате пожара на улице Есенина в Рязани погибли мужчина и женщина.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании в квартире поступило 24 января в 00:56. На место происшествия выезжали 3 единицы специальной техники, 13 человек личного состава пожарной части.

В 01:22 пожар локализовали, в 01:26 потушили. Предварительно, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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На пожаре погиб мужчина, личность которого устанавливается, и женщина 1968 года рождения.

Причина возгорания, по предварительным данным, — неосторожное обращение с огнём.