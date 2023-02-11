Мужчина и женщина погибли на пожаре в Кораблинском районе

В результате пожара в деревне Дроково Кораблинского района Рязанской области погибли мужчина 1986 и женщина 1965 годов рождения. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Кирпичный жилой одноэтажный дом сгорел в пятницу, 10 февраля. Сообщение о пожаре поступило в 08.06.

На место происшествия выезжали 4 пожарных автомобиля, 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Причина пожара, размер материального ущерба устанавливаются.