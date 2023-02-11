Суббота, 11 февраля, 2023
7info

Мужчина и женщина погибли на пожаре в Кораблинском районе

На главнуюНовости Рязани
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

В результате пожара в деревне Дроково Кораблинского района Рязанской области погибли мужчина 1986 и женщина 1965 годов рождения. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Кирпичный жилой одноэтажный дом сгорел в пятницу, 10 февраля. Сообщение о пожаре поступило в 08.06.

На место происшествия выезжали 4 пожарных автомобиля, 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Причина пожара, размер материального ущерба устанавливаются.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации