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Среда, 2 марта, 2022

Мужчина и 5-летняя девочка пострадали в Дтп под Рязанью

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Мужчина и 5-летняя девочка пострадали в Дтп под Рязанью

7info

В результате ДТП под Рязанью пострадали мужчина и 5-летняя девочка, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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1 марта в 16.25 на 63-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань» в Рязанском районе, 55-летний житель Шиловского района, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро», по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро» 46-летнего жителя села Агро-пустынь.

Травмы получили водитель «Рено» и пассажирка. Обоим потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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