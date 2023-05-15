Мужчина хотел убить учительницу начальных классов с помощь СВУ в полене

В Пермском крае сельский житель хотел убить учительницу начальных классов с помощью самодельного взрывного устройства, вмонтированного в полено. Подробности сообщает телеграм-канал Shot.
54-летний житель села Уральское считал, что из-за учительницы его бросила жена. Женщины дружили, мужчина винил в уходе супруги педагога.
Задержанный рассчитывал, что бомба взорвётся в печи «разлучницы». Внутри самодельного взрывного устройства (СВУ) находилось 45 граммов бездымного пороха. Если бы полено оказалось в печи, последствия были бы очень серьёзные.
К счастью, 48-летняя женщина класть полено в огонь не стала.