Мужчина хотел убить учительницу начальных классов с помощь СВУ в полене

В Пермском крае сельский житель хотел убить учительницу начальных классов с помощью самодельного взрывного устройства, вмонтированного в полено. Подробности сообщает телеграм-канал Shot.

54-летний житель села Уральское считал, что из-за учительницы его бросила жена. Женщины дружили, мужчина винил в уходе супруги педагога.

Задержанный рассчитывал, что бомба взорвётся в печи «разлучницы». Внутри самодельного взрывного устройства (СВУ) находилось 45 граммов бездымного пороха. Если бы полено оказалось в печи, последствия были бы очень серьёзные.

К счастью, 48-летняя женщина класть полено в огонь не стала.