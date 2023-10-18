Мужчина арестован за изнасилование 3-летних близняшек, родных внучек жены

В Казахстане 40-летний мужчина арестован за изнасилование двух трехлетних близняшек, родных внучек жены, сообщает «Московский Комсомолец».

Преступление совершено в Балхашском районе Алматинской области. По данным следствия, задержанный насиловал девочек в течение 9 месяцев.

О случившемся знали мать и бабушка девочек, но никаких действий женщины не предпринимали. Предположительно, обе сожительствовали с насильником: бабушка в качестве законной жены, мать в роли любовницы.

В результате изнасилования одна из девочек попала в больницу в тяжёлом состоянии. Туда её привезла мать, она же написала заявление в полицию. Девочке пришлось делать операцию.

Сейчас женщина находится в хирургическом отделении вместе с ребенком. По словам заместителя директора клиники, «пребывает в плохом состоянии».

Матери девочек 23 года, бабушке — 42. Мужчина уговорил женщин никому не рассказывать о насилии, дать ему шанс, сообщают местные СМИ.

Подозреваемый задержан 3 октября. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе в отношении женщин.