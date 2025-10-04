Мужчина 48 лет погиб на пожаре в Рязанской области

3 октября в Шацком районе Рязанской области при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

В 7:30 поступило сообщение о возгорании в жилом деревянном доме размером шесть на четыре метра. Дом имеет металлическую кровлю на деревянной обрешётке, не подключён к электричеству и газу, а отопление осуществляется с помощью печи.

В результате происшествия погиб мужчина 1977 года рождения. На место выезжали 5 единиц техники и 10 человек личного состава МЧС. Огонь повредил кровлю на площади три квадратных метра.