Муж отрезал жене кисть руки с помощью ножа и молотка

В Пермском крае 27-летний ранее судимый местный житель отрезал сожительнице ножом кисть руки, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

Уголовное дело на мужчину завели по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. По версии следствия, 1 июля обвиняемый в квартире, расположенной в Александровском муниципальном округе, ножом ампутировал кисть правой руки своей сожительнице.

Ещё одно дело возбуждено по факту изнасилования женщины.

Мужчина задержан, помещён под стражу. Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу.

По данным «Комсомольской правды», пострадавшую зовут Настя, женщине 28 лет.

— Три недели держал в спальне, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, а потом обрил наголо и отрубил кисть, — описывают случившееся журналисты.

Пара познакомилась на семейном обеде шесть лет назад: мужчина — племянник отчима Насти. Сначала жили счастливо, но однажды Влад пришёл домой пьяным и обрил подругу наголо.

Девушка сбежала, Влад сумел вымолить прощение. Затем у пары родился сын. Мужу, как бывшему детдомовцу, дали двухкомнатную квартиру, семья купила машину.

Через год муж превратился в тирана. Дико ревновал. Не разрешал общаться с подругами, сестрами, мамой, требовал отвечать на звонки сию минуту, не краситься, не гулять.

Настя вновь сбежала к маме, но Влад поджёг дом. Женщина вернулась к нему снова, чтобы не рушить семью.

Через некоторое время мужчина подсел на наркотики. Женщина угрожала уехать, мужчина обещал что-то сделать с её матерью.

В июне, когда девушка вернулась от матери, Влад отвёл сына в другую комнату, сковал наручниками ногу и руку женщины. После обрил наголо, взял боксёрские перчатки и стал избивать.

Ежедневные избиения продолжались три недели. Матери жертва сообщало по телефону, что у неё всё хорошо, на работе взяла больничный.

30 июня мужчина вернулся из гаража с пакетом, в котором лежали топор и подушка. Пакет девушке удалось спрятать.

Вошедший в комнату мужчина стал обвинять её в неверности, говорить, что она такая же проститутка, как его родная сестра.

— Как мать моего ребенка может быть проституткой?! Я тебя сейчас убью, расчленю и по кусочкам вынесу на мусорку, — орал Влад.

Сын пары в это время находился в соседней комнате и смотрел мультфильмы.

Руку женщине мужчина отрубил с помощью кухонного ножа и молотка, поставив её на колени перед табуреткой. Женщина сопротивлялась, но когда он пригрозил ударить молотком по голове, положила руку.

По словам Насти, в момент ампутации она была под действие наркотиков, которые принимала несколько дней по настоянию супруга.