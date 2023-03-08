Среда, 8 марта, 2023
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Муж Дарьи Донцовой умер от рака 8 марта

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В среду, 8 марта, после тяжёлой болезни скончался супруг Дарьи Донцовой Александр Иванович Донцов. Об этом сообщила бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева.

Александр Донцов — доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН. Ранее сообщалось, что у него диагностировали рак кишечника.

Сама Донцова, по информации 5-го канала, пережила онкологию, четыре операции и делала химиотерапию 18 раз. Еще в 1997 году ей поставили диагноз — рак молочной железы.

Павлиева написала, что Агриппина Аркадьевна (настоящее имя писательницы) временно не будет присутствовать в соцсетях. На её странице в социальных сетях появилось изображение чёрного квадрата.

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