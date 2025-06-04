Музейный центр на Соборной в Рязани на три дня закроют для посетителей

Музейный центр на Соборной Рязани будет закрыт для посетителей 5, 6 и 7 июня. Об этом сообщает страница РИАМЗ ВКонтакте.

В эти дни в городе пройдёт VIII Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Все события деловой программы запланированы в Музейном центре на Соборной, 22.

Три дня ведущие эксперты страны будут обсуждать широкий круг тем — от сохранения и реставрации исторических памятников до индустриального туризма.

Другие объекты рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (Дворец Олега, Музейный центр имени А.И. Солженицына, Центр науки, традиций и искусства) будут работать в обычном режиме.

Возрастное ограничение: 16+.