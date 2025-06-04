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Фото: vk.com/ryazankreml
Культура и события

Музейный центр на Соборной в Рязани на три дня закроют для посетителей

Алексей Самохин

Музейный центр на Соборной  Рязани будет закрыт для посетителей 5, 6 и 7 июня. Об этом сообщает страница РИАМЗ ВКонтакте. 

В эти дни в городе пройдёт  VIII Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Все события деловой программы запланированы в Музейном центре на Соборной, 22.

Три дня ведущие эксперты страны будут обсуждать широкий круг тем — от сохранения и реставрации исторических памятников до индустриального туризма.

Другие объекты рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (Дворец Олега, Музейный центр имени А.И. Солженицына, Центр науки, традиций и искусства) будут работать в обычном режиме.

Возрастное ограничение: 16+.

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