Музейный центр на Соборной в Рязани на три дня закроют для посетителей

Музейный центр на Соборной Рязани будет закрыт для посетителей 5, 6 и 7 июня. Об этом сообщает страница РИАМЗ ВКонтакте.
В эти дни в городе пройдёт VIII Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Все события деловой программы запланированы в Музейном центре на Соборной, 22.
Три дня ведущие эксперты страны будут обсуждать широкий круг тем — от сохранения и реставрации исторических памятников до индустриального туризма.
Другие объекты рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (Дворец Олега, Музейный центр имени А.И. Солженицына, Центр науки, традиций и искусства) будут работать в обычном режиме.
Возрастное ограничение: 16+.
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