Музейная весна вместе с «Больше» от T2

T2 предлагает рязанским абонентам разнообразить начало весны походом в популярные музеи города. Каждое посещение будет еще приятнее и выгоднее с предложениями программы лояльности. Всего оператор подготовил список из восьми музеев, учитывая различные интересы жителей и гостей Рязани.

T2 в рамках бонусной программы «Больше» составила для своих клиентов актуальные и выгодные предложения для яркого проведения весенних дней. Для этого компания предлагает организовать свое свободное время походом в самые разные музеи города и открыть для себя много нового.

Так, абоненты T2 получат второй билет в подарок:

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на экскурсию в «Пахнет хлебом», здесь же можно принять участие в мастер-классе по приготовлению калинника со скидкой 50%;

при самостоятельном осмотре в «Музее истории Рязанского Леденца»;

при посещении постоянной экспозиции музейного центра РИАМЗ;

при знакомстве с историей рязанского шоколада в «Музее Шоколада» на ул. Почтовой;

для ребенка при семейном посещении «Галереи Пряников»;

на прогулку по усадьбе Трубиных «Деулино».

Кроме того, при покупке билета на экскурсию в «Музее кофе Bravos» клиенты оператора получат любой напиток и дрип-кофе в подарок, а в музее «Аромат времени» – скидку 20% на посещение экскурсии.

Чтобы получить дополнительную выгоду, пользователю достаточно предъявить промокод из приложения «t2». Для этого необходимо войти в свой личный кабинет, перейти в соответствующий раздел со значком в виде «Подарка» и выбрать нужное предложение. После чего нажать «Активировать» и дождаться SMS с кодом.

Напомним, «Больше» – это скидки, подарки и кешбэк для абонентов от партнеров T2. Программа рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и покупки цветов. Полный список действующих предложений и условий доступны в мобильном приложении «t2» и на сайте https://ryazan.t2.ru/bolshe.