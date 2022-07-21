Музей-заповедник С.А. Есенина 30 июля отметит свой день рождения.

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина приглашает на торжества по случаю своего 57-го дня рождения. Для гостей подготовили насыщенную и увлекательную программу. Об этом сообщается на сайте музея.

В 11:45 на усадьбе родителей Сергея Есенина артисты музейного этнографического театра «Звонница» представят театрализованные зарисовки «Время ушедшее навсегда» по воспоминаниям сестёр великого лирика и очеркам Анатолия Панфилова «Константиновский меридиан».

В полдень традиционно пройдёт возложение цветов к памятнику С.А. Есенину на родительской усадьбе и состоится концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Николаевича Ермакова.

Коллектив подарит музыкальную программу «Сыпь, тальянка, звонко!» В исполнении артистов прозвучат всем известные и любимые песни на стихотворения великого поэта.

С 11 до 15 часов в яблоневом саду у дома Лидии Ивановны Кашиной посетители увидят театрализованные зарисовки «Ожившие воспоминания». Перед гостями предстанут картины из прошлого – чаепитие в летнем саду, беседа за накрытым столом, игра в крокет.

В это же время в Земской школе молодые люди в рамках проекта «Пушкинская карта» смогут подписать праздничную открытку «По страницам прошлого», а в доме священника И.Я. Смирнова принять участие в музейной программе «Основы переплётного дела».

В 13 часов на главной сцене пройдёт торжественное открытие праздника. Музыкальным подарком для гостей станет выступление известной российской певицы Марины Капуро и группы «Яблоко-2.0». Артисты представят новый альбом «Тальяночка» на стихотворения Есенина.

Возрастное ограничение 6+