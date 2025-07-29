Музей-заповедник Есенина разработал новую коллекцию сувениров

Музей-заповедник имени С.А. Есенина разработал новую коллекцию сувениров. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Сувенирную продукцию решили пополнить в юбилейный год поэта. При создании концепции художники опирались на мемориальные предметы из фондов музея-заповедника, образы, связанные с жизнью Сергея Есенина, и произведения поэта.



Так, кошельки — это образная отсылка к стеганному одеялу матери Сергея Есенина, брелоки — васильки и ромашки, о которых часто упоминал поэт, а рамкадля фото — белое окошко родительского дома.



Юбилейную коллекцию сувениров обещают еще пополнить к осени.