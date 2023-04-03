Музей-заповедник Есенина проведёт экологическую акцию в Международный день Земли

20 и 21 апреля в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина пройдёт экологическая акция, посвящённая Международному дню Земли.

В планах — уборка и благоустройство территории заповедника после зимы. Поучаствовать в акции могут все желающие. Можно приехать со своим инвентарём (грабли), а можно получить его на месте. Форма одежды и обуви – рабочая. По завершении работы для гостей проведут экскурсию.

Заявки на участие (количество человек, наличие/отсутствие собственного инвентаря, наименование учреждения, если участниками является коллектив учреждения) просьба направить до 12 апреля на электронную почту gmz.esenina собачка ryazan.gov.ru с пометкой в теме «Экологическая акция».

Программа экологической акции «День Земли»:

10:00 Встреча участников акции на площади села Константиново Рыбновского района Рязанской области

10:15 – 12:30 Благоустройство и уборка заповедной территории

13:00 – 14:30 Экскурсионная программа

15:00 Отъезд участников экологической акции.

Возрастное ограничение 12+