spot_img
Понедельник, 3 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Музей-заповедник Есенина проведёт экологическую акцию в Международный день Земли

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Музея-заповедника С.А. Есенина

20 и 21 апреля в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина пройдёт экологическая акция, посвящённая Международному дню Земли.

В планах — уборка и благоустройство территории заповедника после зимы. Поучаствовать в акции могут все желающие. Можно приехать со своим инвентарём (грабли), а можно получить его на месте. Форма одежды и обуви – рабочая. По завершении работы для гостей проведут экскурсию.

Заявки на участие (количество человек, наличие/отсутствие собственного инвентаря, наименование учреждения, если участниками является коллектив учреждения) просьба направить до 12 апреля на электронную почту gmz.esenina собачка ryazan.gov.ru с пометкой в теме «Экологическая акция».

Программа экологической акции «День Земли»:

10:00 Встреча участников акции на площади села Константиново Рыбновского района Рязанской области

10:15 – 12:30 Благоустройство и уборка заповедной территории

13:00 – 14:30 Экскурсионная программа

15:00 Отъезд участников экологической акции.

Возрастное ограничение 12+

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации