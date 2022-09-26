Понедельник, 26 сентября, 2022
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Музей ВДВ представил выставку в Сапожковской средней школе имени Героя России А. И. Тучина

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В Сапожковской средней школе имени Героя России А. И. Тучина работала передвижная выставка музея истории Воздушно-десантных войск. Экспозиция познакомила школьников с историей ВДВ от момента создания до сегодняшних дней, элементами быта, обмундированием, героями-десантниками, личными предметами.

— Сапожковские ребята отличаются признанием и уважением к армейской службе, в частности к военно-воздушным войскам. Любые знания — полезны. А то, чем можно гордиться — полезно вдвойне, — рассказал директор музея, подполковник запаса Андрей Шевченко.

На одной из экспозиций школьники увидели трофеи, захваченные российскими военными у ВСУ и нацбатов в ходе специальной военной операции. Школьники смогли сфотографироваться с огнеметами, парашютными системами, экипировкой военных, примерить их.

— Выставка работает в рамках патриотического воспитания, мы ее планировали еще месяц назад, — сообщил директор школы Вячеслав Чижков. — Ребята прикоснулись к истории десантных войск, своими глазами увидели снаряжение, экипировку десантников, трофеи, захваченные нашими войсками во время спецоперации на Украине. В школе — более 600 учеников и побывать в музее в Рязани — сложно технически. Мы благодарным музею истории ВДВ, директору Андрею Шевченко за то, что они приехали к нам.

Музей ВДВ представил выставку в Сапожковской средней школе имени Героя России А. И. Тучина
Музей ВДВ представил выставку в Сапожковской средней школе имени Героя России А. И. Тучина
Музей ВДВ представил выставку в Сапожковской средней школе имени Героя России А. И. Тучина
Музей ВДВ представил выставку в Сапожковской средней школе имени Героя России А. И. Тучина
Музей ВДВ представил выставку в Сапожковской средней школе имени Героя России А. И. Тучина
Музей ВДВ представил выставку в Сапожковской средней школе имени Героя России А. И. Тучина
Музей ВДВ представил выставку в Сапожковской средней школе имени Героя России А. И. Тучина
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