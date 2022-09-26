Музей ВДВ представил выставку в Сапожковской средней школе имени Героя России А. И. Тучина

В Сапожковской средней школе имени Героя России А. И. Тучина работала передвижная выставка музея истории Воздушно-десантных войск. Экспозиция познакомила школьников с историей ВДВ от момента создания до сегодняшних дней, элементами быта, обмундированием, героями-десантниками, личными предметами.

— Сапожковские ребята отличаются признанием и уважением к армейской службе, в частности к военно-воздушным войскам. Любые знания — полезны. А то, чем можно гордиться — полезно вдвойне, — рассказал директор музея, подполковник запаса Андрей Шевченко.

На одной из экспозиций школьники увидели трофеи, захваченные российскими военными у ВСУ и нацбатов в ходе специальной военной операции. Школьники смогли сфотографироваться с огнеметами, парашютными системами, экипировкой военных, примерить их.