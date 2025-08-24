Музей в виде блиндажа открылся в Касимове

В Касимове 24 августа торжественно открыли новое интерактивное музейное пространство в виде блиндажа. Об этом сообщает администрация округа.

В музее представлены макеты современного вооружения и боеприпасов, обмундирование, средства связи и образцы дронов, предметы быта, находящиеся на передовой в современных окопах и блиндажах. Экспозиция «Блиндаж. Интерактивная музейная площадка» – результат кропотливой работы коллектива музея, самих участников событий и их семей, которые поделились документами, предметами, фотографиями и воспоминаниями.

Выбор площадки не случаен: именно здесь с 1942 по 1945 годы располагалось Рязанское пулеметное училище. Открытие выставки приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект «Блиндаж. Интерактивная музейная площадка» реализован с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

