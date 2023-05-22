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Музей на станции Ряжск-1 пополнился новыми экспонатами

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Музей железнодорожного транспорта на станции Ряжск-1 пополнился новыми экспонатами. Среди них — фрагмент рельс 1878 года производства, перевозочные документы начала XX века. Об истории создания музея и экспонатах посетители смогут узнать во время новой тематической экскурсии, на которой первыми побывали школьники. 

Вокзал на станции Ряжск-1 был открыт в 1876 году, он является украшением города Ряжска и одной из главных его достопримечательностей. Двухэтажное здание площадью около 3 тыс. кв. м сохранилось до нашего времени. Внутри можно увидеть старинные чугунные колонны и лепнину в интерьере.

Музей в здании вокзала открылся в 2006 году. Здесь собрано более тысячи экспонатов, документов и фотографий, рассказывающих о разных событиях, истории Ряжского железнодорожного узла, а также знаменитых людях и династиях. Отдельное место в экспозиции посвящено Великой Отечественной войне. В музее имеются материалы, подтверждающие пребывание на станции Ряжск-1 многих знаменитых людей: цесаревича Николая Александровича, великого русского писателя Льва Толстого с семьей, генерала Михаила Скобелева. Всемирно известный ученый и селекционер Иван Мичурин с 1873 по 1875 год работал на станции Ряжск-1 старшим техническим конторщиком.

В 2020 году к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне на станции был установлен паровоз серии Л3454.

В настоящее время в музее проводятся не только экскурсии, но и встречи школьников и молодежи с ветеранами войны и труда, отмечаются юбилейные даты, проводится чествование представителей железнодорожных династий.

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