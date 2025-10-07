Вторник, 7 октября, 2025
Мусульманам-курьерам в России запретили возить часть товаров

Алексей Самохин
Изображение от kues1 на Freepik

Духовное управление мусульман России через свой Совет улемов выпустило фетву, которая напрямую касается курьеров. Богословы запретили исповедующим ислам курьерам перевозить товары, противоречащие шариату. Информация появилась на официальном сайте организации, пишет «Лента.ру».

Теперь россияне не смогут получить от курьеров-мусульман целый ряд товаров из категории «харам». Под запретом оказались алкогольные напитки, табачная продукция, свинина, предметы для гадания, товары для азартных игр и вещи, связанные с языческими культами.

В заключении совета улемов прямо говорится: доставка перечисленного считается прямым содействием греху. Поэтому она запрещена. Единственный случай, когда перевозить харам можно, — транспортировка для последующего уничтожения.

Интересный момент касается сборных грузов. Если в заказе есть запрещённая часть, но преобладает разрешённая, доставка допускается. Правда, после выполнения заказа курьеру придётся выплатить милостыню за долю дохода от запрещённого товара.

Перевозка закрытых посылок с неизвестным содержимым разрешена. Нарушение возникает только при осознанном намерении перевезти запрещенный предмет. Нет умысла — нет соучастия в грехе. Богословы рекомендуют в таких случаях очищать заработок добровольной милостыней.

В обосновании фетвы приводятся ссылки на Коран и хадисы. Например, цитируется аят о запрете мертвечины, крови, свинины и того, что было принесено в жертву не ради Аллаха. В другом аяте опьяняющие напитки, азартные игры и идолы названы скверной из деяний дьявола.

Особо отмечается хадис о вине: Аллах проклял десять категорий людей, связанных с ним. В этом списке не только производитель и пьющий, но и тот, кто несёт вино, и тот, кому его несут.

К разрешённым грузам отнесли продукты питания (кроме свинины и неправильно забитого мяса), крупы, масло, молоко, фрукты, овощи. Можно доставлять одежду, мебель, посуду, канцелярские товары, электронику, книги, лекарства и медицинские изделия. Здесь действует принцип: изначально всё разрешено, пока не появятся доказательства запрета.

Маркетплейсы пока никак не прокомментировали постановление ДУМ. Неизвестно, вырастет ли стоимость доставки для обычных покупателей из-за новых ограничений. Возможно, компаниям придётся пересмотреть логистику и распределение заказов между курьерами разных вероисповеданий.

