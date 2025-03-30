Мусоровоз насмерть задавил 20-летнюю девушку, лежавшую на дороге

Утром 23 марта в Благовещенске на улице Пионерской произошел трагический инцидент. Водитель мусоровоза случайно наехал на 20-летнюю девушку, которая лежала на дороге, пишет «Комсомольская правда».

По данным правоохранителей, погибшая накануне вечером отдыхала в ночном клубе. Ближе к утру ей стало плохо, и она вышла на улицу, где через некоторое время упала на проезжую часть.

По данным журналистов, Валентина А. — обычная студентка одного из местных колледжей. Она решила отдохнуть с подругами в ночном клубе. Сколько было выпито, неизвестно, но девушка решила выйти проветриться.

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В какой-то момент Валентина упала на дорогу и уснула. Через 12 минут приехал мусоровоз.

— Последней ее активностью в соцсетях стали фотографии с того самого вечера за несколько часов до смерти. На них она в розовом лонгсливе улыбается и выглядит счастливой, — пишет автор материала.

Водитель грузовика, выполняя свой маршрут, двигался задним ходом и почувствовал препятствие. Выйдя из машины, он обнаружил под колесами тело. Прибывшие медики констатировали смерть — травмы оказались смертельными.

По факту происшествия проводится проверка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что девушка упала на дорогу за 12 минут до инцидента. Обстоятельства трагедии уточняются.