Мурашко назвал Рязанскую область в числе регионов с ускорившимися темпами вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом назвал Рязанскую область в числе регионов с хорошим приростом темпа вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Рязанской, он отметил входящие в ЦФО Брянскую, Липецкую и Воронежскую области. В этих регионах за последнюю неделю увеличилось число привитых от коронавируса людей.

Ещё одна область ЦФО — Ивановская — оказалась в числе регионов, где ситуация с коронавирусом напряжённая. Мурашко назвал также Удмуртию, Пермский край, Башкортостан, Татарстан, Тюменскую область.