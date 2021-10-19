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Вторник, 19 октября, 2021
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Мурашко назвал Рязанскую область в числе регионов с ускорившимися темпами вакцинации

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом назвал Рязанскую область в числе регионов с хорошим приростом темпа вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Рязанской, он отметил входящие в ЦФО Брянскую, Липецкую и Воронежскую области. В этих регионах за последнюю неделю увеличилось число привитых от коронавируса людей.

Ещё одна область ЦФО — Ивановская — оказалась в числе регионов, где ситуация с коронавирусом напряжённая. Мурашко назвал также Удмуртию, Пермский край, Башкортостан, Татарстан, Тюменскую область.

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