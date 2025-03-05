«Мурашки по коже»: стало известно, на чем попалась внучка экс-мэра Самары Тархова

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская рассказала хронологию убийства дедушки и его жены, она попалась на продаже имущества пенсионеров, пишет « КП ».

Преступление произошло в конце декабря. Девушка пришла в гости к родственникам и подсыпала им яд в еду. Пожилые люди быстро умерли.

«Бабушка лежала здесь, на диване. Дед тоже лежал — на кровати», — заявила Бельская спокойным голосом, от которого мурашки по коже.

Скорее всего, после отравления пенсионеры почувствовали себя нехорошо, прилегли отдохнуть и больше не проснулись.

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После этого девушка и ее сообщник заморозили трупы с помощью жидкого азота, а затем начали выносить пакеты на помойку.

Позднее Екатерина воссоздавала видимость, что родственники живы. Она отвечала на смски с телефона Тархова. Кроме того, по доверенности она получила миллион рублей дивидентов, продала машину, старинные иконы, на этом и попалась.