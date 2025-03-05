«Мурашки по коже»: стало известно, на чем попалась внучка экс-мэра Самары Тархова

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская рассказала хронологию убийства дедушки и его жены, она попалась на продаже имущества пенсионеров, пишет «КП».
Преступление произошло в конце декабря. Девушка пришла в гости к родственникам и подсыпала им яд в еду. Пожилые люди быстро умерли.
Скорее всего, после отравления пенсионеры почувствовали себя нехорошо, прилегли отдохнуть и больше не проснулись.
После этого девушка и ее сообщник заморозили трупы с помощью жидкого азота, а затем начали выносить пакеты на помойку.
Позднее Екатерина воссоздавала видимость, что родственники живы. Она отвечала на смски с телефона Тархова. Кроме того, по доверенности она получила миллион рублей дивидентов, продала машину, старинные иконы, на этом и попалась.