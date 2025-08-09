Мурал, посвящённый легендарному хоккеисту Владиславу Третьяку, появится в Рязанской области

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Рустам Халиков посетил Скопинский район. В рамках поездки он проверил качество ведущихся работ на проекте по благоустройству «Гончарная сказка Скопина», который стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Стало известно, что в микрорайоне Сельхозтехника в 2025 году откроют новую хоккейную коробку. В одном из жилых пространств планируется создать мурал, посвящённый легендарному советскому вратарю Владиславу Третьяку.

Благодаря реализации проекта «Гончарная сказка» на центральных улицах Скопина установят скамьи со столиками, оборудуют места для отдыха, появятся детские и спортивные площадки, амфитеатр и летний кинотеатр. Пешеходные пространства в городе оформят в стиле скопинской керамики.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Завершить благоустройство планируют к концу сентября 2025 года.