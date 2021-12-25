МУП «УРТ» закупит 20 новых ПАЗиков

МУП «УРТ» в первой половине 2022 года закупит 20 новых автобусов среднего класса на базе ПАЗ, сообщил начальник управления транспорта мэрии Рязани Вениамин Синяков во время прямой трансляции 24 декабря.

Он подчеркнул, что впервые за долгое время «Управление Рязанского троллейбуса» закупит транспорт самостоятельно.

Кроме того, по словам Синякова, при возможности также будут приобретены автобусы большого класса.

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Ранее сообщалось, что водителям рязанских маршруток, которые не останавливаются у здания бывшего кинотеатра «Родина», будут выписывать штрафы.