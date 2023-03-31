МУП РГРЭС своевременно обеспечило электроэнергией новую рязанскую школу № 76 в Кальном

Во вторник, 28 марта, в городе Рязани состоялось торжественное открытие школы № 76 имени Надежды Чумаковой в микрорайоне Кальное. МУП РГРЭС своевременно обеспечило электроэнергией новое образовательное учреждение.

Рязанские городские распределительные электрические сети построили сети электроснабжения и для других важных социальных объектов города. Среди них — реконструированные корпуса областного онкодиспансера и павильоны Торгового города. Были также построены сети электроснабжения для новых жилых домов на улицах Фирсова, Брестской, 5-м Коломенском проезде.

Предприятием созданы новые электрические сети для объектов Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, Рязанского областного клинического противотуберкулезного диспансера, станции водоснабжения в Солотче, котельной Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. М.Горького.

Проведена реконструкция сетей электроснабжения Рязанского государственного областного театра юного зрителя, средних школ № 47 и № 22. Электричество подведено к строительным площадкам строящихся новых детских садов.

Сотрудники МУП «РГРЭС» также обеспечили электроснабжение новых постов видеонаблюдения по программе «Безопасный регион» в 2022 году.