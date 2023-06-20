МУП «РГРЭС» подключает к электрическим сетям новые социальные объекты города Рязани

В Рязани активно строятся и вводятся в эксплуатацию новые социальные объекты. МУП «РГРЭС» обеспечивает подключение электроэнергии в новых детских садах, школах, больницах, ФОКах, других важных и значимых объектах. В числе прочих:

школа №76 «в Кальном»

Торговый городок

электрические сети для электроснабжения реконструируемого онкологического диспансера;

электрические сети для компьютерного томографа ГБУ РО Областной клинический противотуберкулёзный диспансер;

электрические сети с организацией оптовой точки поставки электроэнергии для многодетных семей в Храпово – Божатково.

артезианские скважины, станции водоподготовки и освещение по адресам ул. Коммунальная, ул. Дунай (п. Солотча)

Ввод в эксплуатацию в ближайшее время предстоит новому детскому саду на 224 места в Кальном, его подключение к электрическим сетям — также в ведении МУП «РГРЭС». Кроме того, предстоит обеспечить электроэнергией школу, которая будет строиться в микрорайоне Олимпийский городок, новую поликлинику в Дашково-Песочне, а также несколько ФОКов в разных районах города. Также в планах подключение 6 электрозарядных станций для электромобилей в различных точках города Рязани.