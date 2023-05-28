Воскресенье, 28 мая, 2023
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МУП «РГРЭС» контролирует электроснабжение рязанских пунктов проведения ЕГЭ

7info7
Фото: министерство образования и молодёжной политики Рязанской области

В период проведения Государственной итоговой аттестации на территории Рязани МУП «РГРЭС» осуществляет сопровождение пунктов приёма экзаменов. Сотрудники МУП «РГРЭС» следят, чтобы электроснабжение участков осуществлялась бесперебойно.

До начала Государственной итоговой аттестации работники МУП «РГРЭС» провели внеочередную проверку сетей. В этом году в список пунктов в Рязани, где традиционно проводятся экзамены, добавились новые — их подготовке также уделили внимание.

На предприятии корреспонденту 7info рассказали: в дни проведения экзаменов, оперативно-выездные бригады МУП «РГРЭС» будут работать в усиленном режиме.

Напомним, в Рязанской области Государственная итоговая аттестация учеников 9 классов началась 24 мая, выпускники 11 классов сдают ЕГЭ с 26 мая, экзамены для них завершатся 1 июля.

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