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Фото: МТС
Общество

МТС: Мошенники стали в два раза чаще звонить рязанцам

Алексей Самохин

МТС, цифровая экосистема, и сервис «Защитник» проанализировали мошенническую активность в первом квартале 2025 года. За три месяца в Рязанской области заблокировано 9 миллионов спам-звонков — на 76% больше, чем за тот же период прошлого года.

Самым активным для мошенников месяцем стал март: тогда зафиксировано 3,4 миллиона попыток обмана. Самый «спокойный» месяц — январь, с 2,7 миллионами звонков. Для сравнения, в январе 2024 года количество подобных вызовов составляло 1,4 миллионов.

Основные схемы обмана остались прежними: чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций или предлагали пройти опросы. Максимальное количество спам-звонков на одного пользователя превысило 8 тысяч, а суммарная продолжительность заблокированных разговоров составила 1,5 миллиона минут.

«Активность мошенников остается высокой, а их уловки становятся все изощреннее. Например, они могут звонить якобы от служб доставки, ресторанов или развлекательных сервисов. Чтобы не попасть в ловушку, важно заранее позаботиться о безопасности: установить определитель номера и активно использовать другие сервисы против злоумышленников, например, «Защитник» от МТС», — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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