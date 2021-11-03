Можно ли увеличить размер кольца из золота

Если вам подарили золотое колечко, а оно оказалось не по размеру, или со временем изменился обхват пальцев, это не повод отказываться от украшения. Поговорим о том, как увеличить размер кольца из золота и можно ли сделать это самостоятельно.

Как растянуть золотое кольцо

Чаще всего необходимость увеличить размер изделия появляется в случае с обручальными золотыми кольцами. Обхват пальцев меняется вместе с массой тела или при отеках. Плюс ко всему прежний владелец может захотеть передать колечко по наследству. Поскольку это то украшение, которое на руке постоянно, приходится прибегать к услугам мастеров, чтобы не испытывать дискомфорта при носке.

Многих интересует, как увеличить размер кольца в домашних условиях. Но сделать это самостоятельно без специального оборудования и инструментов не получится, поскольку процесс предусматривает несколько технологических операций, для осуществления которых нужны особые навыки. Есть лайфхаки, помогающие в домашних условиях безопасно для себя и изделия уменьшить окружность, с увеличением не все так просто. Попытки, скорее всего, приведут к необратимой деформации украшения и бытовым травмам.

Если говорить о том, на сколько размеров можно растянуть золотое кольцо, то все зависит от сложности украшения. Мастера не скрывают, что иногда целесообразнее купить новое или изготовить на заказ. Но в случае с классическими гладкими моделями без вставок проблем обычно не возникает.

Процесс изменения размера кольца

Мастер сперва закаливает золото путем нагревания шинки, чтобы благородный металл стал мягким и податливым. Затем шинку опускают в нагретую кислоту, чтобы снять образовавшиеся на поверхности окислы, и приступают к увеличению размера. Сделать это можно несколькими способами:

растянуть кольцо на станке, который называют «Буратино»;

сделать разрез по месту заводской пайки, вставить фрагмент металла нужной длины и спаять.

В конце кольцо шлифуют, возвращают исходную форму в случае нарушения геометрии, полируют снаружи и изнутри, чистят от следов абразивной пасты в ультразвуковой ванне.

Обычно в ювелирную мастерскую обращаются, чтобы увеличить кольцо на полразмера, и это легко осуществить. За такую услугу для изделия обычной формы и без вставок цены начинаются от 350 рублей.

В целом изменение обхвата пальцев — явление довольно распространенное, поэтому предусмотрительно выбрать, например, повседневное кольцо с незамкнутой шинкой.

В интернет-магазине Московского ювелирного завода не только большой ассортимент обручальных и повседневных золотых колец, но и широкая размерная сетка. Выберите подходящую модель нужного размера. К тому же MIUZ Diamonds предоставляет возможность изменения размера кольца в течение 2 недель с момента покупки или по предварительному заказу, после оплаты стоимости изделия.