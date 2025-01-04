Можно ли работать, заниматься сексом и гадать на любовь на Рождество?

7 января православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников — Рождество Христово. Накануне торжества у многих возникают вопросы: допустимы ли гадания? Можно ли работать, мыться и убираться? Разрешены ли рукоделие и занятия любовью? Редакция 7info собрала ответы на самые распространённые вопросы.

Можно ли работать на Рождество?

Если ваш рабочий график выпадает на Рождество Христово, ничего страшного, если придётся поработать в этот день. Постарайтесь выполнить свою работу добросовестно, ведь труд в праздничный день — не грех, грех — лень и праздность. И всё же будет хорошо, если в Рождество вам удастся абстрагироваться от повседневных рутинных дел и заняться делами духовными: сходить на службу, помолиться, побыть рядом с близкими людьми.

Можно ли убираться в квартире на Рождество?

Конечно, лучше перенести уборку в доме на другой день. Например, многие наводят порядок в первые числа января. Однако если другого времени не нашлось, уберитесь. Лучше встретить праздник в чистом, чем в захламлённом жилище.

Можно ли на Рождество заниматься шитьём?

Обычно в Рождество Христово отдают предпочтение делам духовным, поэтому на хобби времени просто-напросто не находится. Но, выбирая между шумным весельем, пьянками и сплетнями, лучше, конечно, предпочесть рукоделие.

Можно ли на Рождество ходить на кладбище и поминать близких?

Поминовение близких — безусловно, важная наша задача. Однако отложить его стоит до другого дня. Как правило, в храмах на время Рождественского торжества откладывают поминовение.

Можно ли гадать на Рождество?

Гадать на Рождество ни в коем случае нельзя. Церковь в принципе не приемлет гаданий, а гадать в великий праздник — это и вовсе большой грех.

Можно ли заниматься любовью на Рождество?

Этот вопрос сугубо индивидуален для каждой женатой пары. Если супруг и супруга вместе хотят воздержаться от близости и встретить праздник в молитве, это похвально. Однако ничего предосудительного в занятиях любовью нет.

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Можно ли мыться на Рождество?

Так как этот вопрос относится к понятиям здоровья и личной гигиены, то ни в коем случае нельзя игнорировать этот процесс из-за того, что наступил праздник.