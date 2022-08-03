Можно ли потратить материнский капитал на покупку автомобиля?

В некоторых субъектах России региональный материнский капитал можно потратить на покупку автомобиля. Об этом сообщил телеграм-канал «Госуслуги: для родителей».

Материнский капитал, который выделяется в рамках федерального закона, нельзя использовать для покупки транспорта. Распоряжение этими средствами строго регламентировано и не отличается в зависимости от региона.

В некоторых субъектах предусмотрена возможность приобрести автомобиль за средства регионального маткапитала. Суммы отличаются по регионам. Условия назначения — тоже.

Вот несколько примеров.

В Новосибирской области действует закон от 30.09.2011 № 125-ОЗ. Многодетная семья может использовать сертификат на покупку машины через полтора года после рождения третьего ребёнка. При условии проживания в регионе не менее трёх лет.

В Тульской области после рождения третьего ребёнка семья может купить за маткапитал легковой автомобиль или небольшой автобус российского производства. Обязательное условие — до рождения ребёнка должна быть постоянная регистрация на территории региона не менее одного года. Основание: закон от 07.03.2002 № 285-ЗТО.

В Камчатском крае даже после рождения первого ребёнка можно получить маткапитал и на его средства купить легковой автомобиль или пассажирский микроавтобус, а также снегоход, мотоцикл или мотосани. Все условия — в региональном законе от 29.12.2014 № 559.