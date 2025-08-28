Четверг, 28 августа, 2025
14.9 C
Рязань
Новости России

Можно ли освятить телефон и велосипед? Священник рассказал, как правильно молиться за гаджеты

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

В последнее время в сети активно обсуждается вопрос, можно ли молиться за гаджеты и мессенджеры. Эту тему прокомментировал священнослужитель Владислав Береговой в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Отец Владислав сразу отметил, что молиться за соцсети, такие как МАХ или VK, Церковь не призывает. По его словам, это дело тех, кто получает с этого выгоду — акционеров и разработчиков, а не пользователей.

Тем не менее, любой христианин привык начинать любое своё действие с короткой молитвы и крестного знамения. Это применимо и к гаджетам. По мнению священника, перед тем, как открыть ТикТок или другую соцсеть, полезно сказать про себя что-то вроде: «Господи, помоги мне не зависнуть в телефоне в рилсах и шортсах на несколько часов, бесполезно прожив сегодняшний день! Пусть мое пребывание в интернете не сделает мою жену на несколько часов вдовой при живом муже, а детей — сиротами». 

Это помогает не потерять время и не уйти в виртуальную реальность с головой.

Что касается освящения самих вещей — это вполне реальная практика. По словам отца Владислава, можно освятить даже свой телефон, велосипед или культиватор. Для этого есть специальная молитва.

Священник подчеркнул, что освящение — это не просто ритуал, а «дар и ответственность». После этого человек должен сам помнить о том, что через освященную вещь не стоит делать ничего дурного, будь то просмотр «порочных сайтов» или написание злобных комментариев. Освящение накладывает на человека моральную ответственность за свои поступки, даже если они совершены с помощью телефона или другого гаджета.

Самые читаемые материалы

Происшествия

В Елатьме 19-летний водитель устроил серьёзное ДТП

Местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие.
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...
Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.
Новости Касимова

В Касимове произошёл пожар в многоквартирном доме

В соцсетях сообщается, что возгорание случилось в микрорайоне Затон.

Последние новости

Новости России

WhatsApp* удалит неактивные аккаунты: кого затронет чистка и как избежать потери данных

Это нововведение может затронуть миллионы россиян и привести к безвозвратной потере данных.
Происшествия

Появилось видео с рязанкой, осуждённой за связи с разведкой Украины

Осуждённая назвала свой поступок дуростью, за которую теперь придётся отвечать. 
Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.
Происшествия

Жительница Рязани получила 5 лет за сотрудничество с разведкой Украины

55-летняя уроженка Азербайджана, имеющая российское гражданство, инициативно вышла на связь с представителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Для этого она использовала популярные мессенджеры WhatsApp и Signal.
Кино и ТВ

Шоу «Однажды в России» возвращается на ТНТ с 29 августа

В новом сезоне зрители снова увидят любимый «золотой состав»: Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Ольгу Картункову, Екатерину Моргунову, Валерия Равдина, Михаила Стогниенко, Яну Кошкину и других звёзд юмора.
Новости России

Число жертв ангарского маньяка Попкова выросло до 92

Ангарский маньяк Михаил Попков признался в убийстве двух 27-летних подруг,...
Новости России

SHOT: Макаревичу* устроили холодный прием в Грузии

Музыканту Андрею Макаревичу* устроили холодный прием и подарили всего...
Новости России

Силовики раскрыли детали поисков загадочно пропавшего мальчика на Урале

Родители из Артемовского не подтвердили, что найденная накануне одежда...