В последнее время в сети активно обсуждается вопрос, можно ли молиться за гаджеты и мессенджеры. Эту тему прокомментировал священнослужитель Владислав Береговой в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Отец Владислав сразу отметил, что молиться за соцсети, такие как МАХ или VK, Церковь не призывает. По его словам, это дело тех, кто получает с этого выгоду — акционеров и разработчиков, а не пользователей.

Тем не менее, любой христианин привык начинать любое своё действие с короткой молитвы и крестного знамения. Это применимо и к гаджетам. По мнению священника, перед тем, как открыть ТикТок или другую соцсеть, полезно сказать про себя что-то вроде: «Господи, помоги мне не зависнуть в телефоне в рилсах и шортсах на несколько часов, бесполезно прожив сегодняшний день! Пусть мое пребывание в интернете не сделает мою жену на несколько часов вдовой при живом муже, а детей — сиротами».

Это помогает не потерять время и не уйти в виртуальную реальность с головой.

Что касается освящения самих вещей — это вполне реальная практика. По словам отца Владислава, можно освятить даже свой телефон, велосипед или культиватор. Для этого есть специальная молитва.

Священник подчеркнул, что освящение — это не просто ритуал, а «дар и ответственность». После этого человек должен сам помнить о том, что через освященную вещь не стоит делать ничего дурного, будь то просмотр «порочных сайтов» или написание злобных комментариев. Освящение накладывает на человека моральную ответственность за свои поступки, даже если они совершены с помощью телефона или другого гаджета.