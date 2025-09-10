Среда, 10 сентября, 2025
19.4 C
Рязань
Интересное

Можно ли фотографироваться на кладбище, рассказал священник 

Алексей Самохин

Фотографироваться на кладбище не запрещено и не противоречит христианской морали, заявил Life.ru иеромонах Макарий, священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии. По его словам, существующее ограничение является не более чем суеверием.

«Кладбища существуют с древних времён — ещё когда люди использовали каменные топоры. А фотоаппараты появились чуть более ста лет назад. Как соотносятся эти два явления с точки зрения нравственности и морали? Фактически никак», — пояснил Макарий.

Он отметил, что подобные предрассудки возникли из-за особого символизма кладбища, которое воспринимается как «ворота в потусторонний мир» и связано с почитанием умерших. Это, по словам иеромонаха, стало благодатной почвой для появления суеверий.

«Один проповедник писал, что поминовение умерших — это особенно благодатная почва для суеверий. Они прорастают там, как крапива или бурьян. При этом людей, которые фотографируются на кладбищах, много и повсеместно. Хочется вам — фотографируйтесь», — добавил священнослужитель.

Читайте также:

Дурной ли знак, погасшая в церкви свеча? Можно ли подбирать чужой крестик? Развенчаны основные «церковные приметы»

Самые читаемые материалы

Интересное

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим
Новости России

Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Интересное

В поезде с «ушлой бабушкой»: история конфликта за нижнюю полку

Вечером она заявила, что уже слишком старенькая, чтобы залезать на верхнюю полку, и потребовала, чтобы «настоящий мужчина» уступил ей место. При этом она не сказала даже слова «пожалуйста».

Последние новости

Общество

Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани

На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп»
Общество

В Рязани почтили память жертв блокадного Ленинграда

В честь павших прозвучал троекратный ружейный залп. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула курсантов десантного училища.
Экономика и бизнес

Материалы и услуги высокого качества для вашего дома предлагает рязанцам строительная компания «ГЕЛИОС»

Задумали ремонт и уже представляете, каким станет ваш дом или квартира после его завершения? Теперь вам нужно найти специалистов, которые смогут качественно воплотить все ваши идеи в реальность.
Общество

В Рязани на улице Новосёлов строится ЖК «Полярная звезда» — место, где сбываются женские мечты

Новый дом строится на улице Новосёлов за сквером в честь генерала Скобелева. В «Полярной звезде» предусмотрено всё, чего хочет современная женщина.
Общество

«Ростелеком» приглашает школьников принять участие в онлайн-чемпионате по цифровой грамотности «Изучи интернет»

«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ объявляют о старте...
Новости мира

Учёные нашли связь между длиной пальцев и склонностью к алкоголю

Учёные связывают этот феномен с гормональным фоном. Подобная форма руки указывает на высокий уровень тестостерона
Спорт

На стадионе «Рязань-Арена» прошла зарядка с чемпионом, участников приветствовал Павел Малков

В «Зарядке с чемпионом – 2025» приняли участие свыше 5000 студентов вузов и колледжей региона, а также школьников, которые поддержали акцию впервые.
Новости России

Минобороны РФ: Объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара не планировались

В ведомстве уточнили, что максимальная дальность полёта российских беспилотников, применённых в операции, не превышает 700 километров.