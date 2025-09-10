Можно ли фотографироваться на кладбище, рассказал священник 

Фотографироваться на кладбище не запрещено и не противоречит христианской морали, заявил Life.ru иеромонах Макарий, священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии. По его словам, существующее ограничение является не более чем суеверием.

«Кладбища существуют с древних времён — ещё когда люди использовали каменные топоры. А фотоаппараты появились чуть более ста лет назад. Как соотносятся эти два явления с точки зрения нравственности и морали? Фактически никак», — пояснил Макарий.

Он отметил, что подобные предрассудки возникли из-за особого символизма кладбища, которое воспринимается как «ворота в потусторонний мир» и связано с почитанием умерших. Это, по словам иеромонаха, стало благодатной почвой для появления суеверий.

«Один проповедник писал, что поминовение умерших — это особенно благодатная почва для суеверий. Они прорастают там, как крапива или бурьян. При этом людей, которые фотографируются на кладбищах, много и повсеместно. Хочется вам — фотографируйтесь», — добавил священнослужитель.

