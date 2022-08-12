Телеграм-канал «Госуслуги: для родителей» рассказал, может ли многодетная семья получить компенсацию за школьную форму.
На федеральном уровне компенсация не предусмотрена. Но есть в некоторых регионах.
Вопросами компенсации за покупку школьной формы занимаются региональные власти. Они определяют категории получателей выплат, условия и суммы.
Основание: ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Кому положена компенсация
Обычно соцподдержку получают многодетные и малоимущие семьи.
Условия получения компенсации и суммы в субъектах могут значительно отличаться.
Некоторые примеры
В Санкт-Петербурге ежегодная компенсация положена многодетным независимо от уровня дохода. Выплаты выделяют на покупку школьной и спортивной формы на каждого школьника и обучающегося в колледже. В 2022 году — 5194 ₽.
Условия — в ст. 18 закона Санкт‑Петербурга от 22.11.2011 № 728-132.
В Волгоградской области выплата многодетной семье на подготовку к школе назначается ежегодно на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Размер — 1228 ₽.
Условия — в постановлении Волгоградской области от 30.12.2021 № 788-п.
В Липецке выплаты на школьную форму для многодетных семей предусмотрены один раз в два года. В этом году размер — 2750 ₽. Каждый год можно получать деньги на спортивную одежду. Сумма — 2210 ₽.
Условия — в законе Липецкой области от 27.12.2021 № 60-ОЗ.
В Новосибирской области многодетным семьям на школьную форму выделяют ежегодно по 2000 ₽, а на каждого первоклассника — 5000 ₽. Дополнительно для малоимущих многодетных предусмотрена выплата на письменные принадлежности. Её размер — 300 ₽.
Условия — в постановлениях Новосибирской области от 23.04.2013 № 179-п, от 26.03.2012 № 154-п.
Куда обращаться за компенсацией
Узнать о возможности выплаты и условиях можно у руководства школы, в местной администрации, МФЦ или отделении соцзащиты. В некоторых регионах субсидию можно оформить на Госуслугах.