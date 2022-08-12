Телеграм-канал «Госуслуги: для родителей» рассказал, может ли многодетная семья получить компенсацию за школьную форму.

На федеральном уровне компенсация не предусмотрена. Но есть в некоторых регионах.

Вопросами компенсации за покупку школьной формы занимаются региональные власти. Они определяют категории получателей выплат, условия и суммы.

Основание: ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

Кому положена компенсация

Обычно соцподдержку получают многодетные и малоимущие семьи.

Условия получения компенсации и суммы в субъектах могут значительно отличаться.

Некоторые примеры

В Санкт-Петербурге ежегодная компенсация положена многодетным независимо от уровня дохода. Выплаты выделяют на покупку школьной и спортивной формы на каждого школьника и обучающегося в колледже. В 2022 году — 5194 ₽.

Условия — в ст. 18 закона Санкт‑Петербурга от 22.11.2011 № 728-132.

В Волгоградской области выплата многодетной семье на подготовку к школе назначается ежегодно на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Размер — 1228 ₽.

Условия — в постановлении Волгоградской области от 30.12.2021 № 788-п.

В Липецке выплаты на школьную форму для многодетных семей предусмотрены один раз в два года. В этом году размер — 2750 ₽. Каждый год можно получать деньги на спортивную одежду. Сумма — 2210 ₽.

Условия — в законе Липецкой области от 27.12.2021 № 60-ОЗ.

В Новосибирской области многодетным семьям на школьную форму выделяют ежегодно по 2000 ₽, а на каждого первоклассника — 5000 ₽. Дополнительно для малоимущих многодетных предусмотрена выплата на письменные принадлежности. Её размер — 300 ₽.

Условия — в постановлениях Новосибирской области от 23.04.2013 № 179-п, от 26.03.2012 № 154-п.

Куда обращаться за компенсацией

Узнать о возможности выплаты и условиях можно у руководства школы, в местной администрации, МФЦ или отделении соцзащиты. В некоторых регионах субсидию можно оформить на Госуслугах.