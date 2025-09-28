Воскресенье, 28 сентября, 2025
Мотосезон в Рязани официально завершился

Анастасия Мериакри
Фото: ГАИ Рязанской области

В Рязани 27 сентября официально завершился мотосезон. Видео с проездом колонны байкеров было опубликовано в группе «RZN LIFE».

В 12:30 колонна стартовала от торгового центра «OBI», её сопровождали автомобили ГИБДД. Сотни байкеров проехали по городу в последнем в этом году параде.

Перед началом мероприятия начальник областного Управления ГИБДД Сергей Романов встретился с лидерами мотодвижения, включая представителей «Ночных волков». На встрече обсуждались вопросы безопасности и предотвращения нарушений. Организаторы подчеркнули, что для участия в колонне необходимо иметь чистые номера, шлемы и соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, накануне мероприятия сотрудники ГИБДД провели спецоперацию «Мотоцикл», в результате которой было выявлено более 10 нарушений ПДД среди водителей мототранспорта.

