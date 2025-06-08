Лось, два автомобиля и мотоцикл столкнулись в Рязанской области, есть пострадавшие

Два автомобиля, мотоциклист и лось стали участниками ДТП в Рязанской области. Подробности РИА «7info» рассказали очевидцы.

ДТП произошло на большом Рязанском кольце, рядом с селом Заборье. Водитель автомобиля Škoda Octavia зацепил лося, который неожиданно выбежал на трассу. Осколки от автомобиля попали на дорогу. Следом ехала Lada Priora, чтобы объехать последствия ДТП автомобиль сбавил скорость, и раздался сильный удар, в машину врезался мотоциклист. Водитель мотоцикла и следом сильный удар.

«Водитель мотоцикла улетел вверх, мотоцикл отлетел метров на 10-15 в сторону и загорелся, потушили. Вроде живой, но 95% времени был без сознания», — сообщают очевидцы.

Мотоциклиста госпитализировали на скорой. Остальные участники ДТП ждут сотрудников госавтоинспекции.

Официальная информация не поступала.