Мотоциклист сбил велосипедистку в Рязанском районе

Вечером 2 июня, около 20:00, в Рязанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и велосипедистки. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

32-летний житель Рязани, находясь за рулем мотоцикла «Мотоленд 250», совершил наезд на 34-летнюю велосипедистку — жительницу областного центра.

В результате столкновения женщина получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.