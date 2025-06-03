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Происшествия

Мотоциклист сбил велосипедистку в Рязанском районе

Алексей Самохин

Вечером 2 июня, около 20:00, в Рязанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и велосипедистки. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

32-летний житель Рязани, находясь за рулем мотоцикла «Мотоленд 250», совершил наезд на 34-летнюю велосипедистку — жительницу областного центра.

В результате столкновения женщина получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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