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Новости России

Мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области: 7 человек погибло, 66 пострадало

Анастасия Мериакри
Новости России

Мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области: 7 человек погибло, 66 пострадало

Анастасия Мериакри

В Брянской области обрушился мост на пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва». О ЧП сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

Происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава произошло в Выгоничском районе на участке федеральной автодороги А-240. На месте работают все экстренные службы, представители органов власти.

В результате обрушения моста на железнодорожные пути на момент 5:18 1 июня, сообщают, погибло семь человек. Пострадали 66 граждан, в том числе 3 детей. В тяжелом состоянии трое человек, из них один ребенок. Госпитализированы 44 пострадавших, 22 наблюдаются амбулаторно. Одного ребенка санавиация доставит в Москву.

«На месте происшествия провели оперативный штаб. В месте обрушения моста находятся все оперативные и экстренные службы, работают следователи. На данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск-I и в течение часа будут отправлены сформированным составом в Москву», — сообщил Александр Богомаз.

По данным SHOT, подрыв мог произойти в двух местах 31 мая в 22:44. Предполагается, что неизвестные заложили 4 взрывных устройства: два из них на опоре моста.

Как отметили SHOT, обрушение моста произошло за несколько секунд до проезда под ним пассажирского поезда. Предполагается, что локомотив протаранил уже рухнувшую конструкцию путепровода, состоявшую из двухполосной автомобильной дороги. Полотно дороги упало на рельсы под углом 45 градусов вместе с фурой и несколькими легковушками, проезжавшими по нему. Удар пришелся на кабину машиниста, он и его помощник погибли, поезд сошел с рельсов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил, что обрушение моста случилось во время движения грузового локомотива, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. После чего произошло возгорание тепловоза, его оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

«По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков. Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле», — отметил Александр Хинштейн.

Автомобильная дорога под мостом перекрыта, движение организовано в объезд.

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