Мост через реку Молва длиной 18 метров ремонтируют в Кораблинском округе

В Кораблинском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют мост через реку Молва на дороге Яблонево — Ерлино — Чижово. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанская область».

Мостовое сооружение длиной 18 метров ведёт к селу Ерлино, где находятся важные социальные объекты: школа, церковь Михаила Архангела и музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова».

Сейчас специалисты подрядной организации занимаются гидроизоляцией мостового полотна и обустройством конусов и очистных сооружений. Уже завершены работы по установке береговых и промежуточных опор, пролётного строения. Ремонт планируют закончить в октябре этого года.