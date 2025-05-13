Мост через Пру, который сломал грузовик, отремонтируют за 1,5 млн рублей

Мост через Пру, который сломал грузовик, обновят за 1,5 млн рублей. Об этом сообщили 13 мая на заседании правительства Рязанской области.

Глава администрации Клепиковского района Денис Ефанов, комментируя сообщение из соцсетей, доложил о том, что у деревни Дунино восстановлено движение по мосту, поврежденному недавно большегрузом. Сооружение через реку Пра оперативно отремонтировано.

В 2025 году мост обновят в рамках плановых работ, на эти цели выделили 1,5 млн рублей. Альтернативная дорога, которая будет задействована на время ремонта, находится в нормативном состоянии.

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Напомним, 3 мая грузовик, вес которого не менее 20 тонн, решил проехать по Дунинскому мосту через реку Пра рядом со Стружанами и сломал сооружение. При этом деревянный мост рассчитан в среднем на массу не более 10 тонн. В результате жители деревень Зубово и Аверкиево остались «отрезаны» от транспорта в направлении Тюково.

С владельцем автомобиля, который повредил объект, планируется в досудебном порядке решить вопрос об оказании содействия в этих работах.