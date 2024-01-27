Москвичка зарезала мужчину на Кавказском бульваре

Около жилого дома на Кавказском бульваре обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, удары ножом мужчине нанесла его 34-летняя знакомая в ходе ссоры, возникшей у нее квартире во время распития спиртных напитков.

Нагатинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела и привлечение лица к уголовной ответственности.