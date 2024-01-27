Суббота, 27 января, 2024
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Москвичка зарезала мужчину на Кавказском бульваре

7info
Фото: t.me/moscowproc
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Около жилого дома на Кавказском бульваре обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы. 

По предварительной информации, удары ножом мужчине нанесла его 34-летняя знакомая в ходе ссоры, возникшей у нее квартире во время распития спиртных напитков.

Нагатинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела и привлечение лица к уголовной ответственности.

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