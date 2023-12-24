Воскресенье, 24 декабря, 2023
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Москвичка по видеосвязи сообщила подруге перед смертью, что ее убивают

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В Москве расследуют убийство 25-летней девушки, которая успела перед смертью позвонить подруге по видеосвязи и рассказать о случившемся, пишет Telegram-канал 112.

Трагедия произошла на Мукомольном проезде. Москвичка сообщила женщине, что ей порезали шею. Приятельница сразу же позвонила в полицию. Стражи порядка прибыли на место случившегося и обнаружили, что девушка уже скончалась.

По данным следствия, 37-летний мужчина поругался с сожительницей и несколько раз ударил ее ножом. После убийства он нанес увечья себе и попал в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело.

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