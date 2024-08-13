Москвичка отсудила у экс-возлюбленного белье и собаку

Горожанка из Москвы добилась возвращения личного имущества, незаконно удерживаемого бывшим сожителем. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, рассмотренного в Басманном суде, список истцом содержал широкий спектр предметов: одежда и обувь, включая пиджаки Zara, платья известных брендов, туфли Christian Louboutin, ботинки и сланцы. Домашние принадлежности, такие как халаты и тапочки. Электронику, включающую компьютер Apple и фен Dyson. Ювелирные изделия, в том числе подвеску Tiffany, кольца, серьги и цепочки. Сумки известных брендов, таких как Dior, Fendy, Valentino и Prada. Аксессуары, такие как резинки для волос, сланцы с тракторной подошвой и косметику.

Примечательно, что в перечне имущества присутствовала и собака породы йоркширский терьер по кличке Белла. В ходе судебного процесса истец заявляла, что приобрела спорное имущество за свой счет задолго до сожительства, которое они начали в 2023 году. Она утверждала, что после разрыва отношений в апреле того же года бывший партнер отказался возвращать ее вещи, оставив их в их общей квартире, к которой у нее не было доступа.

В свою защиту ответчик настаивал, что часть имущества была приобретена им во время отношений и должна быть разделена. Однако суд признал доводы истца убедительными, постановив, что ответчик незаконно удерживает ее имущество.

В результате суд встал на сторону истицы, полностью удовлетворив ее требования. Судебное решение обязывает ответчика вернуть весь перечисленный истцом список имущества, включая собаку, его владелице.