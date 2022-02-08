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Вторник, 8 февраля, 2022

Москвичка обратилась в полицию после процедуры косметолога, сделавшего ей уколы для больных СПИДом

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Москвичка обратилась в полицию после процедуры косметолога, сделавшего ей уколы для больных СПИДом

Александр Ильин
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В Москве 38-летняя местная жительница обратилась в полицию после посещения косметолога, который вколол ей инъекции, предназначенные для больных СПИДом, сообщает МК.

Как пишет СМИ, девушка планировала убрать морщинки в области глаз. Косметолог предложил ей процедуру за 18 тысяч рублей, предполагающую введение специального препарата. Пациентка согласилась.

Однако вскоре на месте уколов появились бугры, чёрные пятна. Девушка потребовала объяснений от врача, но тот отказывался идти на диалог. Сейчас она написала заявлению в полицию, чтобы привлечь косметолога к ответственности.

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Также выяснилось, что введённый препарат изначально создавался для восстановления внешности больных СПИДом. В бьюти-индустрии его тоже применяют, но для омоложения скул.

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