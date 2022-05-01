Москвичи придумали альтернативу закрывшемуся «Макдоналдсу»

Жители столицы обсуждают фотографию, опубликованную в телеграм-канале «Старая Москва».

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На снимке запечатлена пирожковая на улице Горького, работавшая во времена СССР. Это фото натолкнуло комментаторов на мысль о том, что в прошлом вместо закрывшегося «Макдоналдса» работали пирожковые, булочные, пельменные и чебуречные. Среди любимых заведений москвичей оказалось кафе с пончиками у станции метро «Маяковская» и пончиковая на улице Кибальчича.

«Пирожки, пончики, пельмени, сосисочные, чебуречные, беляши — все это гораздо лучше «Макдональдсов», – отметил один из пользователей.

Некоторые юзеры посчитали такого рода заведения лучшей заменой ушедшего из России фастфуда.