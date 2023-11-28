Москвичи переводят деньги мошенникам «на инвестиции»

Мошенники продолжают использовать схему хищения денег у граждан под предлогом инвестиций, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы.

65-летняя москвичка, которая в этом году уже доверила свои сбережения мошеннику и потеряла более 2 млн рублей, решила заработать на инвестициях и отдала мошенникам сумму свыше 6 млн рублей.

Женщине позвонил неизвестный и предложил познакомиться с «реальным миром инвестиций». Он сообщил, что у нее будет персональный брокер, который сразу же вышел на связь с клиенткой.

По указанию «брокера» пенсионерка перешла по направленной ей ссылке и установила на мобильный телефон специальную платформу для инвестиций.

В дальнейшем женщина выполняла все указания звонившего, который активно рассказывал о преимуществах и предложил вложиться в инвестиции «по-крупному».

Пенсионерка сняла со своего счета деньги, положила их на специально открытую банковскую карту и осуществляла переводы по номерам телефонов, которые указывал ей брокер.

В надежде на прибыль за две недели она перевела мошенникам более 6 млн рублей.

72-летнему пенсионеру поступил звонок в мессенджере. Звонивший мужчина представился менеджером и предложил сыграть на бирже, пояснив, что можно хорошо заработать, но необходимо сначала вложить деньги, после чего они вернутся с большими процентами.

Введенный в заблуждение пенсионер в течение двух недель осуществил 10 переводов на счет, указанный злоумышленником, на общую сумму свыше 2 млн рублей.

После того, как «менеджер» стал уговаривать мужчину взять кредит и перевести еще денег, пенсионер понял, что стал жертвой мошенников.