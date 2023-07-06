Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству городских новостей «Москва», что ближайшей ночью в столице ожидается опасное явление, известное как «остров тепла». В этом случае стены высотных зданий будут отдавать накопленное за день тепло, что может быть опасно для жителей мегаполиса.

Прогнозируется увеличение облачности и высокая температура, достигающая плюс 22 градусов по Цельсию в центре города. Вильфанд отметил, что в таких условиях человеческий организм не успевает отдохнуть от дневной жары, особенно при отсутствии кондиционера.

Он также напомнил, что днем в некоторых районах Москвы температура превысила 30 градусов. Согласно прогнозу синоптика, ночью в столице ожидаются ливни, а в некоторых районах возможны грозы и усиление ветра до 15-20 м/с.