Москвича подозревают в поджоге квартиры, в которой находилась его жена

В Москве местного жителя подозревают в поджоге квартиры, в которой находилась его жена. По одной из версий, перед поджогом он запер ее на балконе, сообщает телеграм-канал Baza.

Пожар в доме 130к2 на Ленинском проспекте произошёл вечером 14 ноября. Горела квартира на 13-м этаже здания. Спасатели справились с огнём за несколько часов. Без погибших не обошлось — умерла женщина, а её 12-летний ребёнок сильно надышался угарным газом. По данным «Базы», вместе с ними в квартире находился муж москвички — он вывел сына из квартиры, а после стал главным подозреваемым.

По предварительной версии следствия, в тот вечер женщина ругала сына, что не понравилось отцу. Глава семейства закрыл жену на балконе, взял горючую жидкость, облил детские игрушки и поджёг.