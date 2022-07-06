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Среда, 6 июля, 2022

Москвича будут судить за мошенничество при получении выплат

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Татьяна Проводина

Москвича будут судить за мошенничество при получении выплат

https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6266773/

Москвича будут судить за мошенничество при получении выплат.

Уголовное дело в отношении жителя Москвы 1961 года рождения с утверждённым обвинением направлено в суд. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Обвиняемый проживал с семьёй в Москве, а двух сыновей зарегистрировал в Спасском районе. Затем мужчина обратился с заявлением о назначении детям ежемесячной денежной компенсации на питание с молочной кухни и ежемесячной денежной выплаты до достижения ими возраста 3 лет как гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Всего с 2018 по 2021 год злоумышленник незаконно получил почти 300 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Спасскому району.

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